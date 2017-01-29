Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Birlikspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Birlikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Şahin Berker xx, Yakup Bulut xx, Özgür Akıncı xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut xxx, Gürol Karataş xxx, İsmail Türkaslan xx, Ali Kurt xxx (Orhan Pala dk. 78 xx), Abdullah Temircan xxx, Nihat Yılmaz xxx (Akın Açık dk. 85 x), Medeni Bingöl xxx, Berkay Yüksel xxx (Mehmet Şirin Soydan dk. 60 xx), Salih Tunar xxx, Emre Aktaş xxx, Serkan Silan xxx

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Karacabey Birlikspor: İhsan Turgut Kırveli x, Muhammet Serdar Yazıcı x, Süleyman Baykuş x, Erhan Gözetlik x, Süleyman Güneş x, Hurşut Meriç xx, İbrahim Ak x (Nurullah Dağaşan dk. 67 x), Ali Serin x, Yusuf Efil x, Deniz Keskin x, Hüseyin Korkmaz x (Gökhan Akılı dk. 32 x)

Teknik Direktör: Erdal Alpaslan

Goller: Berkay Yüksel (dk. 20), Gürol Karataş (dk. 26) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN

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