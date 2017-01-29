Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Cizrespor, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Cizre Şehir Stadı
Hakemler: Tolga Sancak xx, Aydın Şengül xx, Selahattin Altay xx
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu xx, Emrah Günaydın xx, Aykut Eren xx, Doğukan Genç xx, (Emrah Şenol dk. 82), Onur Berber xx, Ali xx, Süleyman xx, Ömer xx, Arda xx, Yusuf Duman xx, (Umut Can dk. 85), İsmail Baydil xx
Kocaelispor: Can Emre xx, Kadir Gezer xx, Kadir Öğe xx, Mert xx, Sefa xx, İshak x, (Şenol dk. 79), Mesut x, Hamza x, Ali x, Burak Özbakır x, (Burak Süleyman dk. 65 x)
Sarı kartlar: Ali, Aykut (Cizrespor), Mert, Hamza, Kadir Öğe (Kocaelispor) - ŞIRNAK
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta Cizrespor, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Cizrespor, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.