Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında sahasında Payaspor ile karşılaşan AFJET Afyonspor maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Sedat Bayram xx, Fettah Yiğit xx
AFJET Afyonspor: Murat Demir xx, Ömer Çelik xx (Oltan Karakullukçu dk. 80 ?), Yasin Yener xxx (Osman Atalay dk. 90+2 ?), Emrullah Yıldırım xxx, Fatih Şerifoğlu xxx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xxx, Ali Kılıç xxx, İsmet Benli xx, Murathan Buruş xx (Ramazan Kuzu dk. 83 ?)
Payaspor: Ahmet Üçgün xx, Resul Timurlenk xx, Yunus Emre Mest x, Hüseyin Yahyaoğlu x, Muhammet Ali Yenilmez xx, Tevfik Şanver x, Deniz Karadeniz xx (Ali Yıldırım dk. 88 ?), Fatih Gümüşel x, Vehbi Furkan Yıldırım xx, Oğuzhan Baykal x (Orçun Gencebay dk. 46 x), Eşref Koçak xx (Mustafa Yıldız dk. 80 ?)
Goller: Fatih Şerifoğlu (dk. 4), Yasin Yener (dk. 90) (AFJET Afyonspor), Deniz Karadeniz (dk. 73 pen.) (Payasspor)
Sarı kartlar: Samet Cantürk, Yasin Yener (AFJET Afyonspor), Deniz Karadeniz, Muhammed Ali Yenilmez (Payasspor) - AFYONKARAHİSAR
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında sahasında Payaspor ile karşılaşan AFJET Afyonspor maçtan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup maçında sahasında Payaspor ile karşılaşan AFJET Afyonspor maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.