Spor Toto 3 Lig 2. Grup 18. hafta maçında Türk Metal Kırıkkalespor, evinde Yomraspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Başpınar



Hakemler: Yasin Çimen xx, Engin Gökçe xx, Nevat Teker xx



TM Kırıkkalespor: Can xxx, Taha xx, Selahattin xxx, İbrahim xx, Veysi xx (Serdar dk. 54 x), Samet xx (Şervan dk. 90 ?), Hüseyin xxx Buğra xx, Onur xx, Lokman xx (Uğur dk. 80 x), Ömer Faruk



Yomrasopr: Eyüp xx, Mehmet Can xx, Selcan xxx, Hamit xx (Muammer dk. 88 ?), Başaran xx, Sinan xx, Şenol xx, Yasin xx (Reha dk. 69 x), Fazlı xx (Hami dk. 46 x), Yetin xx



Gol: Taha (dk. 66) (TM Kırıkkalespor)



Sarı Kartlar: Can, Hüseyin, Buğra (TM Kırıkkalespor) - KIRIKKALE