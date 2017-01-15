Tekirdağspor, evinde ağırladığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Yedek kulübesindeki futbolcular yoğun kar nedeniyle maç boyunca battaniye ile ısınmaya çalıştı.



Spor Toto 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında Tekirdağspor Kocaelispor'u evinde ağırladı. Yoğun kar yağışı altında başlayan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 48. dakikada Burak Özbakır'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tekirdağspor ise 65. dakikada Rıza Şen'in golü ile karşılaşmada eşitliği sağladı. Maçın 73. dakikasında İshak Kurt, mücadelenin sonucunu belirleyen golü atarak Kocaelispor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. - TEKİRDAĞ