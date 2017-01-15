Spor Toto 3. Lig 3. Grupta 12 Bingölspor-Orhangazispor karşılaşması saha zemini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
12 Bingölspor ile Orhangazispor arasında bugün saat 13.00'da Bingöl Şehir Stadyumunda yapılması planlanan karşılaşma, maç öncesi yapılan kontrollerde saha zemini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. - BİNGÖL
Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta 12 Bingölspor-Orhangazispor karşılaşması saha zemini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Spor Toto 3. Lig 3. Grupta 12 Bingölspor-Orhangazispor karşılaşması saha zemini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
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