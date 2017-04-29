- Spor Toto 3. Lig 3. Grup'da şampiyon AFJET Afyonspor

AFJET Afyonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı



AFYONKARAHİSAR - Spor Toto 3. Lig 3. Grubu lider olarak tamamlayan AFJET Afyonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı.

3. ligi 74 puanla tamamlayan Mor Menekşeler, bugün kendi sahasında oynadığı Baysal İnşaat Düzyurtspor maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Afyon Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kupa törenine futbolcular, teknik heyet ve kulüp yönetimi katıldı. Mehteran takımının yürüyüşü ile başlayan kupa töreninde, futbolcular soyunma odasına giden tünelden isimleri tek tek anons edildikten sonra alana çıktılar. Bazı futbolcular tören alanına küçük çocukları ve yeğenleri kucaklarında geldi. Kupa takdimi öncesinde futbolculara ve teknik heyete Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Adem Uslu tarafından madalyaları verildi. Sonrasında ise kupa takdimine geçildi.

Takım oyuncuları kupayı Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinin elinden aldı. Kupa töreni için tribünleri dolduran taraftarlarda yaktıkları meşaleler ve söyledikleri marşlar ile futbolcuların sevinçlerini paylaştı. Büyük bir coşku ile kupayı kaldıran takım oyuncuları ve yöneticiler ardından kupa ile birlikte poz verdi. Havai fişekler altında şampiyonluk kupasına sarılan oyuncular sonrasında ise kupa ile birlikte tribünlere koşarak bu coşkuya taraftarları da dahil etti.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kupa töreninde konuşan Kulüp Başkanı Salih Sel, lig maratonu başlamasının ardından en büyük istekleri olan Play-off oynamadan bir üst lige çıkma hedefini yakaladıklarını ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Sel, "Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum hepsini gözlerinden öpüyorum. Oyuncularımızdan, teknik heyetimize ve taraftarlarımıza varana kadar bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.