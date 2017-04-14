Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Semih Güner xx, Ümit Kaya xx, İ. Taygun Tasalı xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut xx, Medeni Bingöl xx, İsmail Türkaslan xx, Gürol Karataş xx, Gökhan Öztürk xx, Çağrı Türk xx, Abdullah Temircan x, Ali Kurt x (Serkan Silan dk. 59 xxx), Feyyaz Belen xx, Recep Şipal xx, Emre Aktaş
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu xx, Emrah Günaydın xx, Aykut Eren x, Hüseyin Ateş x, Doğukan Genç xx, Onur Berber xx (İsmail Baydil dk. 62 x), Süleyman Altuntaş xx, Arda Demiral x, Yusuf Duman xx, Kadir Demir x, Vedat Aydın
Teknik Direktör: İsmail Batur
Kırmızı Kart: Gökhan Öztürk
Goller: Serkan Silan (Van Büyükşehir Belediyespor), Kadir Demir (Cizrespor) - VAN