Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Cizrespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Semih Güner xx, Ümit Kaya xx, İ. Taygun Tasalı xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut xx, Medeni Bingöl xx, İsmail Türkaslan xx, Gürol Karataş xx, Gökhan Öztürk xx, Çağrı Türk xx, Abdullah Temircan x, Ali Kurt x (Serkan Silan dk. 59 xxx), Feyyaz Belen xx, Recep Şipal xx, Emre Aktaş

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu xx, Emrah Günaydın xx, Aykut Eren x, Hüseyin Ateş x, Doğukan Genç xx, Onur Berber xx (İsmail Baydil dk. 62 x), Süleyman Altuntaş xx, Arda Demiral x, Yusuf Duman xx, Kadir Demir x, Vedat Aydın

Teknik Direktör: İsmail Batur

Kırmızı Kart: Gökhan Öztürk

Goller: Serkan Silan (Van Büyükşehir Belediyespor), Kadir Demir (Cizrespor) - VAN

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