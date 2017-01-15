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Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Önder Çalış xx, Okan Akbal xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Gürol Karataş x, İsmail Türkaslan x, Halil İbrahim Yazğılı x (Gökhan Öztürk dk. 87 x), Ali Kurt x (Orhan Pala dk. 70 x), Akın Açık x, Abdullah Temircan x, Medeni Bingöl x, Berkay Yüksel x (Recep Şipal dk. 83 x), Salih Tunar x, Serkan Silan x

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Manavgatspor: İsmail Çetin xx, Fikret Sevilgen x, Emre Toptan x, Muhammet Hastürk xx, Hakkı Helvacı xx, Burak Özcan x, Öner Yaylacı x, Ahmet Sarı x (Enver Ekinci dk. 57 x), Anıl Yıldırım x, Mücahit Tarhan x (Hüseyin Onur Kaçar dk. 86 x), Kemal Bolat xx (Onur Alp Atilay dk. 90 ?)

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Kırmızı Kart: Hakkı Helvacı (dk. 80) (Manavgatspor)

Sarı Kart: Medeni Bingöl (dk. 14) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN

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