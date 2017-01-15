Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Önder Çalış xx, Okan Akbal xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Gürol Karataş x, İsmail Türkaslan x, Halil İbrahim Yazğılı x (Gökhan Öztürk dk. 87 x), Ali Kurt x (Orhan Pala dk. 70 x), Akın Açık x, Abdullah Temircan x, Medeni Bingöl x, Berkay Yüksel x (Recep Şipal dk. 83 x), Salih Tunar x, Serkan Silan x
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Manavgatspor: İsmail Çetin xx, Fikret Sevilgen x, Emre Toptan x, Muhammet Hastürk xx, Hakkı Helvacı xx, Burak Özcan x, Öner Yaylacı x, Ahmet Sarı x (Enver Ekinci dk. 57 x), Anıl Yıldırım x, Mücahit Tarhan x (Hüseyin Onur Kaçar dk. 86 x), Kemal Bolat xx (Onur Alp Atilay dk. 90 ?)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Kırmızı Kart: Hakkı Helvacı (dk. 80) (Manavgatspor)
Sarı Kart: Medeni Bingöl (dk. 14) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.