Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Manavgatspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Atatürk



Hakemler: Sezer Yalçın xx, Önder Çalış xx, Okan Akbal xx



Van Büyükşehir Belediyespor: Okan Karabulut x, Gürol Karataş x, İsmail Türkaslan x, Halil İbrahim Yazğılı x (Gökhan Öztürk dk. 87 x), Ali Kurt x (Orhan Pala dk. 70 x), Akın Açık x, Abdullah Temircan x, Medeni Bingöl x, Berkay Yüksel x (Recep Şipal dk. 83 x), Salih Tunar x, Serkan Silan x



Teknik Direktör: Namık Altunsoy



Manavgatspor: İsmail Çetin xx, Fikret Sevilgen x, Emre Toptan x, Muhammet Hastürk xx, Hakkı Helvacı xx, Burak Özcan x, Öner Yaylacı x, Ahmet Sarı x (Enver Ekinci dk. 57 x), Anıl Yıldırım x, Mücahit Tarhan x (Hüseyin Onur Kaçar dk. 86 x), Kemal Bolat xx (Onur Alp Atilay dk. 90 ?)



Teknik Direktör: Kamil Atalay



Kırmızı Kart: Hakkı Helvacı (dk. 80) (Manavgatspor)



Sarı Kart: Medeni Bingöl (dk. 14) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN