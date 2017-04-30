Spor Toto 2. ve 3. Ligde Normal Sezon Tamamlandı,play-off Programı da Belli Oldu

İstanbul DHA - Spor Toto 2 ve 3. Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda normal sezon tamamlandı.

Spor Toto 2. ve 3. Ligde Normal Sezon Tamamlandı,play-off Programı da Belli Oldu

İstanbul DHA - Spor Toto 2 ve 3. Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda normal sezon tamamlandı. Buna göre; Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor A.Ş. gruplarını lider olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Spor Toto 3. Lig'de ise Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor gruplarını lider tamamlayarak Spor Toto 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Oluşan puan cetvellerine göre, gruplarında 2,3,4 ve 5. sırada yer alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Oynanacak olan play-off müsabakaları sonucunda Spor Toto 2. Lig'den 1 takım daha TFF 1. Lig'e, Spor Toto 3. Lig'den ise 3 takım daha Spor Toto 2. Lig'e yükselecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Spor Toto 2. Ligde play-off müsabakaları 4, 8, 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 21 Mayıs tarihinde oynanacak.

Spor Toto 3. Ligde ise play-off müsabakaları 4 ve 8 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakaları ise 13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta bugün oynanması gereken Dersimspor - Çatalcaspor müsabakasında Çatlacaspor'un maç saatinde sahada hazır olmamasından dolayı müsabaka hakem tarafından tatil edilmiş olup, bu gruba ilişkin play-off müsabakaları, anılan müsabakaya ilişkin disiplin işlemleri sonuçlanıncaya kadar ileri bir tarihe ertelendi.

SPOR TOTO 2. LİG KIRMIZI GRUP

SPOR TOTO 2. LİG ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR

04.05.2017 Perşembe

KIRMIZI GRUP

MENEMEN BELEDİYESPOR    GÜMÜŞHANESPOR    MENEMEN İLÇE    16.00

HATAYSPOR    KASTAMONUSPOR 1966    ANTAKYA ATATÜRK    16.00

BEYAZ GRUP

SİVAS BELEDİYE SPOR    AMED SPORTİF FAALİYETLER    MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMP.    16.00

KOCAELİ BİRLİK SPOR    B.Ş.BELEDİYE ERZURUMSPOR    ALPARSLAN TÜRKEŞ    16.00

SPOR TOTO 2. LİG ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

08.05.2017 Pazartesi

KIRMIZI GRUP

GÜMÜŞHANESPOR    MENEMEN BELEDİYESPOR    GÜMÜŞHANE YENİŞEHİR    16.00

KASTAMONUSPOR 1966    HATAYSPOR    KASTAMONU GAZİ    16.00

BEYAZ GRUP

AMED SPORTİF FAALİYETLER    SİVAS BELEDİYE SPOR    SEYRANTEPE SPOR KOMPL.    16.00

B.Ş.BELEDİYE ERZURUMSPOR    KOCAELİ BİRLİK SPOR    KAZIM KARABEKİR     16.00

SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR

04.05.2017 PERŞEMBE

SPOR TOTO 3. LİG 1.GRUP 

ÇORUM BELEDİYESPOR    ALTAY    DR.TURHAN KILIÇÇIOĞLU    16.00

KOCAELİSPOR    ANKARA DEMİRSPOR    İZMİT İSMETPAŞA    16.00

SPOR TOTO 3. LİG 3. GRUP 

BAYRAMPAŞA    SAKARYASPOR A.Ş.    BAYRAMPAŞA ÇETİN EMEÇ    16.00

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.    DARICA GENÇLERBİRLİĞİ    SEYRANTEPE SPOR KOMP.    16.00

SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR

08.05.2017 PAZARTESİ

SPOR TOTO 3. LİG 1.GRUP 

ALTAY    ÇORUM BELEDİYESPOR    İZMİR ATATÜRK    16.00

ANKARA DEMİRSPOR    KOCAELİSPOR    CEBECİ İNÖNÜ    16.00

SPOR TOTO 3. LİG 3. GRUP 

SAKARYASPOR A.Ş.    BAYRAMPAŞA    SAKARYA ATATÜRK    16.00

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ    DİYARBEKİR SPOR A.Ş.    DARICA İLÇE    16.00

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