Spor Toto 2. ve 3. Ligde Normal Sezon Tamamlandı,play-off Programı da Belli Oldu

İstanbul DHA - Spor Toto 2 ve 3. Lig'de bugün oynanan müsabakalar sonucunda normal sezon tamamlandı. Buna göre; Spor Toto 2. Lig'de MKE Ankaragücü ve İstanbulspor A.Ş. gruplarını lider olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.



Spor Toto 3. Lig'de ise Sancaktepe Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor gruplarını lider tamamlayarak Spor Toto 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı.



Oluşan puan cetvellerine göre, gruplarında 2,3,4 ve 5. sırada yer alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Oynanacak olan play-off müsabakaları sonucunda Spor Toto 2. Lig'den 1 takım daha TFF 1. Lig'e, Spor Toto 3. Lig'den ise 3 takım daha Spor Toto 2. Lig'e yükselecek.



PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ



Spor Toto 2. Ligde play-off müsabakaları 4, 8, 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 21 Mayıs tarihinde oynanacak.



Spor Toto 3. Ligde ise play-off müsabakaları 4 ve 8 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakaları ise 13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Spor Toto 3. Lig 2. Grupta bugün oynanması gereken Dersimspor - Çatalcaspor müsabakasında Çatlacaspor'un maç saatinde sahada hazır olmamasından dolayı müsabaka hakem tarafından tatil edilmiş olup, bu gruba ilişkin play-off müsabakaları, anılan müsabakaya ilişkin disiplin işlemleri sonuçlanıncaya kadar ileri bir tarihe ertelendi.



SPOR TOTO 2. LİG KIRMIZI GRUP



SPOR TOTO 2. LİG ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR



04.05.2017 Perşembe



KIRMIZI GRUP



MENEMEN BELEDİYESPOR GÜMÜŞHANESPOR MENEMEN İLÇE 16.00



HATAYSPOR KASTAMONUSPOR 1966 ANTAKYA ATATÜRK 16.00



BEYAZ GRUP



SİVAS BELEDİYE SPOR AMED SPORTİF FAALİYETLER MUHSİN YAZICIOĞLU SPOR KOMP. 16.00



KOCAELİ BİRLİK SPOR B.Ş.BELEDİYE ERZURUMSPOR ALPARSLAN TÜRKEŞ 16.00



SPOR TOTO 2. LİG ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR



08.05.2017 Pazartesi



KIRMIZI GRUP



GÜMÜŞHANESPOR MENEMEN BELEDİYESPOR GÜMÜŞHANE YENİŞEHİR 16.00



KASTAMONUSPOR 1966 HATAYSPOR KASTAMONU GAZİ 16.00



BEYAZ GRUP



AMED SPORTİF FAALİYETLER SİVAS BELEDİYE SPOR SEYRANTEPE SPOR KOMPL. 16.00



B.Ş.BELEDİYE ERZURUMSPOR KOCAELİ BİRLİK SPOR KAZIM KARABEKİR 16.00



SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF 1. MAÇLAR



04.05.2017 PERŞEMBE



SPOR TOTO 3. LİG 1.GRUP



ÇORUM BELEDİYESPOR ALTAY DR.TURHAN KILIÇÇIOĞLU 16.00



KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR İZMİT İSMETPAŞA 16.00



SPOR TOTO 3. LİG 3. GRUP



BAYRAMPAŞA SAKARYASPOR A.Ş. BAYRAMPAŞA ÇETİN EMEÇ 16.00



DİYARBEKİR SPOR A.Ş. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ SEYRANTEPE SPOR KOMP. 16.00



SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF 2. MAÇLAR



08.05.2017 PAZARTESİ



SPOR TOTO 3. LİG 1.GRUP



ALTAY ÇORUM BELEDİYESPOR İZMİR ATATÜRK 16.00



ANKARA DEMİRSPOR KOCAELİSPOR CEBECİ İNÖNÜ 16.00



SPOR TOTO 3. LİG 3. GRUP



SAKARYASPOR A.Ş. BAYRAMPAŞA SAKARYA ATATÜRK 16.00



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ DİYARBEKİR SPOR A.Ş. DARICA İLÇE 16.00