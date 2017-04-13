Spor Toto 2. ve 3. Lig'de Kritik Cuma

Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar için yarın kritik maçlar oynanacak.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının 16 Nisan Pazar günü yapılmasından dolayı 2. ve 3. Lig'de karşılaşmalar yarın yapılacak. Bu iki ligde normal sezonda son 3 haftaya girilirken, yarınki müsabakalar sonucu şampiyonların belli olma ihtimali var.



Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Spor Toto 2. Lig'de Beyaz Grup'ta İstanbulspor 2, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü 4 puan farkla son 3 haftaya lider giriyor.



Normal sezonun 3 hafta sonra tamamlanacağı 2. Lig'de, grup liderleri doğrudan 1. Lig'e çıkacak. Play-off maçları sonunda bir takım daha adını TFF 1. Lig'e yazdıracak.



İki grupta dörder takımın play-off oynamaya hak kazanacağı Spor Toto 2. Lig'de, kendi gruplarında 2. ile 5. ve 3. ile 4. takımlar play-off ilk turunda çift maçlı eleme sisteminde birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar yarı finalde de çift maç eleme usulüyle karşılaştıktan sonra iki grubun kazananları, tarafsız sahada tek maç üzerinden TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele verecek. İki grupta da son 3 sırada yer alacak takımlar ise mücadelesini gelecek sezon 3. Lig'de sürdürecek.



Spor Toto 3. Lig'de 3 grupta son 3 haftaya girilirken, grup liderleri yarınki maçlarını kazanması durumunda şampiyonluklarını ilan edecek.



Gruplarda ilk sırayı alan takımların doğrudan 2. Lig'e yükseleceği; 2, 3, 4 ve 5. sırada yer alacak ekiplerin de play-off maçları oynayacağı 3. Lig'de, play-off'ta her gruptan birer ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak.



Play-off oynamaya hak kazanacak takımlar grup içi eşleşmelerle çift maçlı eleme sistemine göre birbirlerine rakip olacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 2. Lig'e yükselmek için final maçlarına çıkacak.



19 takımın bulunduğu 1. Grup'ta son 4 takım, on sekizer ekibin mücadele ettiği diğer iki grupta ise son üçer takım gelecek sezon mücadelesine Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) devam edecek.



Spor Toto 2. ve 3. Lig'de son 3 hafta müsabakaları yarın, 23 Nisan Pazar ve 29 Nisan Cumartesi günleri oynanacak.



2. Lig Beyaz Grup



İstanbulspor'un 61 puanla lider durumda bulunduğu 2. Lig Beyaz Grup'ta, İstanbul temsilcisini 2 puan farkla Amed Sportif Faaliyetler takip ediyor.



İki takımın da play-off oynamayı garantilediği grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor 54, Sivas Belediyespor 50 puanla play-off barajında yer alıyor. 49'ar puana sahip Keçiörengücü ve Kocaeli Birlikspor da son haftalara girilirken play-off hattında bulunuyor.



Grupta 23 puanla son sırada yer alan Ofspor lige veda ederken, 29 puanlı Büyükçekmece Tepecikspor ile 33'er puana sahip Fethiyespor ve Anadolu Üsküdar 1908'in yanı sıra 35 puanlı Fatih Karagümrük de son 3 haftada düşme hattında yer alan takımlar oldu.



2. Lig Kırmızı Grup



2. Lig Kırmızı Grup'ta 66 puanlı lider MKE Ankaragücü, ikinci durumdaki Gümüşhanespor'un önünde 4 puanlık önemli bir avantaja sahip.



Başkent temsilcisi, yarın Kastamonuspor 1966 deplasmanında galibiyetle dönmesi durumunda, Gümüşhanespor da deplasmanda Sarıyer'e yenilirse, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.



Gümüşhanespor'un play-off'u garantilediği Kırmızı Grup'ta Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966, son 3 haftaya play-off barajında girdi. Grupta Karşıyaka, 5. sıradaki Kastamonuspor 1966'nın 1 puan gerisinde bulunuyor.



Kayseri Erciyesspor'un lige veda ettiği grupta 30 puanlı 1461 Trabzon, 31 puana sahip Kırklarelispor, 32 puanı bulunan Tuzlaspor ile 33'er puanlı Tokatspor ile BUGSAŞ Spor, ligde kalma mücadelesine devam ediyor.



3. Lig 1. Grup



Ligde 1. Grup'ta son 3 haftaya Altay'ın 8 puan önünde lider giren Sancaktepe Belediyespor, 2. Lig için oldukça avantajlı durumda bulunuyor.



Kartalspor'a konuk olacak Sancaktepe Belediyespor, rakibini yendiği takdirde yarın adını 2. Lig'e yazdıracak.



İkinci sıradaki Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde Ankara Demirspor, Kocaelispor ve Çorum Belediyespor da son 3 haftaya play-off barajında girdi.



Toplam 4 takımın BAL'a düşeceği grupta Manavgatspor'un lige veda etmesi kesinleşti. Kütahyaspor, Kartalspor ve Beylerbeyi ise düşme hattında yer alıyor.



3. Lig 2. Grup



Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 2. Grup'ta son 3 haftaya ikinci Erbaaspor'un 7 puan önünde 61 puanla lider durumda giriyor.



Bodrum ekibi, yarın Derincespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda 2. Lig'e yükselecek. Bu durumda Derincespor da lige veda edecek.



Erbaaspor'un yanı sıra Silivrispor, Çatalcaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor son 3 hafta öncesinde play-off için avantajlı durumda bulunuyor.



Geçen yıl profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazanan Türk Metal Kırıkkalespor lige veda ederken, Derincespor ve Dersimspor son 3 haftaya düşme hattında girdi.



3. Lig 3. Grup



Geçen sezon 3. Lig'e çıkan Afjet Afyonspor'un, 3. Grup'ta son 3 hafta öncesi 7 puanlık avantajı var.



Afyonkarahisar temsilcisi, bu hafta kazanması durumunda 2. Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



Sakaryaspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin play-off oynamayı garantilediği grupta Diyarbekirspor ve Bayrampaşa da play-off barajında bulunuyor.



Orduspor ve Denizli Futbol A Spor'un lige veda ettiği 3. Lig 3. Grup'ta ligden düşecek üçüncü ekip için birçok aday bulunuyor. 31 puanlı Maltepespor'un düşme hattında yer aldığı ligde 12 Bingölspor 32, Payasspor ve Bergama Belediyespor 33'er puana sahip.