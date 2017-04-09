Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta müsabakasında Ankaragücü, evinde Tuzlaspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta müsabakasında Ankaragücü, evinde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Çağatay Şahan x, Baran Eraslan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Bilal Emektar xx
Ankaragücü: Korcan xx, Serkan xx, Cenk xx, Alihanx, Emre Kara x (Hurşit dk. 75 x) Muhammed x, Emre Şahin x (Enes dk. 59 x) Orhan x (Harun dk. 46 x), Ömer xx, Kenan xx, Muharrem Ozan xx
Tuzlaspor: Bekir xx, İbrahim Ethem x, Ferhat x, Volkan x, Bülent xx, Muharrem xx, Gökcan x, Tuncay x, Şahin xx (Doğan dk.75 x) Sadık x (Melik dk. 89?), Kıvanç x (Onur dk. 20 x)
Goller: Tuncay (dk. 83) (Tuzlaspor), Enes (dk. 85), Kenan (dk. 90) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kenan, Serkan, Alihan (Ankaragücü), Volkan, Onur, Doğan (Tuzlaspor) - ANKARA
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