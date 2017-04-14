Spor Toto 2. Lig'e Çıkan 3 Takım Belli Oldu

Spor Toto 3. Lig'de bugün oynanan karşılaşmalar sonunda Sancaktepe Belediye Spor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Afjet Afyonspor, Spor Toto 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.



Sezonun tamamlanmasına iki hafta kala 1. Grup'ta Sancaktepe Belediye Spor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 3. Grup'ta Afjet Afyonspor grup lideri olmayı garantiledi. Üç takım 2017-2018 sezonundan itibaren Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek.



İSTANBUL / DHA