Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, "Ligde grubumuzda bulunan hiçbir rakibimizden korkmuyoruz." dedi.



Nazilli ekibi deplasmanda oynayacakları Amedspor maçı için Diyarbakır'a gitti.



Ertem, hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.



Diyarbakır deplasmanından da puan veya puanlar almayı hedeflediklerini kaydeden Ertem sözlerini şöyle sürdürdü:



"Alacağımız puan veya puanlar bizi ligin zirvesine doğru bir adım daha yaklaştıracak. Oyuncularım bu maçtan galip geleceklerine inanıyor. Ligde grubumuzda bulunan hiçbir rakibimizden korkmuyoruz. Çünkü bizim kaybedecek bir şeyimiz yok.



Biz tüm maçlarımıza kazanmak için çıkıyoruz. Amedspor karşısında da kazanmak adına oynayacağız. Şu an itibarıyla bizim tek dileğimiz bu maçı adilane bir şekilde yönetecek, kimseden etkilenmeyecek cesur bir hakem grubunun olması."