Spor Toto 2. Lig
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta karşılaştığı Kayseri Ersiyesspor’u sahasında 5-0 mağlup etti.
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Kayseri Ersiyesspor'u sahasında 5-0 mağlup etti.
Kastamonuspor 1966, oyuncu değişikliği hakkı bulunmadığı için 65. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı. Kastamonuspor 1966, aldığı bu galibiyetle ligi 60 puan toplayarak 3'üncü sırada bitirdi. Kastamonuspor 1966, ligi 4'üncü sırada bitiren Hatayspor ile Play-off'ta karşı karşıya gelirken ilk karşılaşmasını da 4 Mayıs Perşembe günü deplasmanda çıkacak.
Stat: Gazi
Hakemler: Adem Sarıtaş xxxx, Ali Murat Kaya xxxx, Aykut Küçük xxxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xx, Erkan Sekman xx, Arda Havar xxxx, Oğuz Özden xxx, Kerem Şeras xx (Fatih Küçük dk. 46 x), Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx (Ensar Karakulakoğlu dk. 57 x), Yaşar Çetin xxx (Haşim Çoban dk. 46 x), Fatih Ergen xxx
Kayseri Ersiyesspor: Samed Onur Coşkun xxxx, Mehmet Bayram xx, Osman Türkmen x (Kürşat Yurdagül dk. 82 ?), İzzet Karagül xx, Çağatay Polatdemir xxx, Yusuf Yücel xxx, Halil Karatax xx, Seyfettin Yesügey x (Berathan Şeker dk. 58 x), Batuhan Hidayetoğlu xx, Burak Türkmen xx (Furkan Ulus dk. 85 ?), Emre Duvar xx
Sarı Kartlar: Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966) - KASTAMONU