Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğu garantileyen MKE Ankaragücü, son hafta maçında evinde ağırladığı Hatayspor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen MKE Ankaragücü, son hafta maçında evinde ağırladığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Ergün xx, Salim Şanlıer xx, Mücahit Değermenci xx
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Metin Aydın xx, Orhan Gülle xx (Ferhat Çulcuoğlu dk. 53 xx), Emre Şahin xx, Enes Kubat xx, Erhan Şentürk xx (Ahmet Can Arık dk. 62 xx), Cenk Kaplan xx, Çağatay Çeken xx, Muhammed Gönülaçar xx, Hurşit Taşçı xx, Kenan Özer xx (Ali Sinan Gayla dk. 76 X)
Hatayspor: Göksal Özkara xx, Ali Fırat Okur x (Serkan Koç dk. 76 x), Soner Örnek xx, Tolga Çavdar xx, Emin Altunay xx, Ömer Yıldız x (Yılmaz Özeren dk. 62 x), Selim Ilgaz xx, Mesut Çaytemel xx, Muhammed Burak Taşdemir xx, Volkan Altınsoy xx, Tuncay Kılıç xx (Onur Çakır dk. 82 x)
Goller: Enes Kubat (dk. 27), Kenan Özer (dk. 72) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Orhan Gülle, Muhammed Gönülaçar (MKE Ankaragücü) - ANKARA