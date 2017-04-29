Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sezonun san maçında sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-2 mağlup etti.



Maç öncesi hayatını kaybeden Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, her iki kulübün yöneticileri, 250 civarında Nazilli Belediyespor ve 5 Pendiksporlu taraftarla birlikte izledi.



Maçtan dakikalar:



4. Dakikada orta alandan ani gelişen Pendikspor atağında topla buluşan Onur sert vurdu. Defans oyuncusundan seken top Kaleci Hasan'ı kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. 0-1.



11. dakikada orta sahadan gelişen Nazilli Belediyespor atağında Mert Çapar'ın ceza alanına pasında Fatih Üge'nin sert şutu ağlarla buluştu. 1-1.



34. dakikada ceza alanı içerisinde çalımlarla pozisyon arayan Mert Çapar'ın sert şutunda topu Kaleci Murat son anda iki hamlede kontrol altına aldı.



42. dakikada ev sahibi ceza alanına sokulan Umut rahat pozisyonda çaprazdan sert vurdu. Top Kaleci Hasan'ın yanından ağlara gitti.1-2.



56. dakikada Ersoy'un sağ kanattan ceza alanına pasında Abdulkadir topu düzelterek şutunu çekti. Top kaleci Murat'tan döndü.



59. dakikada orta alandan ani atak geliştiren ev sahibi ekipte topla ceza yayına giren Semih sert vurdu. Kaleciden dönen top semihe çarparak şans eseri ağlara gitti. 2-2.



73. dakikada Fatih Üge, orta alandan aldığı topu çalımlarla ceza yayı üzerine kadar sokulup Hakan Doğan'a pasladı. Hakan Doğan Kaleci Murat'ı da çalımladıktan sonra topu ceza alanının köşesinden boş ağlara gönderdi.3-2.



84. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Hakan Doğan mükemmel bir plase ile ağlara gönderdi.4-2.



Stat: Nazilli Şehir



Hakemler: Mustafa Aydın xxx, Abdullah Melih Karaduman xxx, Gökhan Barcın xxx



Nazilli Belediyespor: Hasan x, Mehmet Ersavaş x, Berkay x (Serkan dk. 83 ?), Fatih Üge xx, Hakan Duran x, Abdülkadir xx (Hakan Doğan dk. 69 x), Gökhan xx, Hüseyin x, Semih xx (Doğancan dk. 64 x), Mert xxx, Ersoy x



Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem



Pendikspor: Murat xx, Hakan x, Umut xx (Taha dk. 46 xx), Mehmet xx (Tayfur dk. 72 x), Ramiz x, Mustafa xx, Onur xx (Zeki dk. 46 x), Azad xx, Enes xx, Mahmut xx, Yasin xx



Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek



Goller: Fatih Üge (dk. 11), Semih (dk. 59), Hakan Doğan (dk. 73-84) (Nazilli Belediyespor) Onur (dk. 4), Umut (dk. 42) (Pendikspor)



Sarı kartlar: Berkay, Gökhan (Nazilli Belediyespor) Mahmut (Pendikspor) - AYDIN