Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligde kalma yolunda çıktığı 33'üncü hafta mücadelesinde Ankara ekibi Bugsaşspor'a 0-1'lik skorla mağlup oldu. Aydınspor 1923, oynadığı kötü futbolla ligde kalma umudunu son haftaya bıraktı.



STAT: Adnan Menderes



HAKEMLER: Onur Karabaş xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Ömer Tevfik Özkoç xx



AYDINSPOR 1923: Evren x, Erdi x, İsmail x, Burak Can x (57 Metincan x), Tahir x, Gürcan x, Şamil x (80 Yusuf x), Oğuzhan x, Süleyman x, Serkan x (87 Emre ?), Berat Ali x



TEKNİK DİREKTÖR: Mahmut Arslan



BUGSAŞSPOR: Oğuz x, Mahmut x,Yavuz xx, Yaşar x, Raşit xx ( 90 Murat ?), Erbay x, Emre xx (68 Şahin x), Eren x, Mikail xx, Okan xxx (77 Selman x), Doğan x



TEKNİK DİREKTÖR: Şener Akay



SARI KARTLAR: Erbay, Eren, Mahmut (Bugsaşspor), Süleyman (Aydınspor 1923)



GOLLER: Dk. 53 Okan (Bugsaşspor)



MAÇTAN DAKİKALAR:



15'de Oğuzhan'ın sağdan sert ortasında Bugsaş defansı son anda kafayla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



23'de Okan'ın solda ceza sahasına ortasında topla buluşan Yavuz'un plase vuruşunu kaleci Evren son anda elleriyle önleyerek golü çıkardı.



29. dakikada Mikail'in ceza sahası yayı içinden attığı sert şutu kaleci Evren, yatarak direk dibinde kontrol etti.



45'de Raşit'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinden Okan'ın kafa vuruşu kaleci Evren'de kaldı.



53'te Raşit'in ara pasıyla topla buluşan Okan, sol çaprazdan vuruşunda topu Evren'in solundan ağlara gönderdi: 0-1



63'te Serkan'ın hatasından faydalanarak topu kapan Okan, hızla cezasına girdi, pasında Raşit buluştu, İsmail'e çalım attıktan sonra vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarıya çıkarken, Bugsaş mutlak golden oldu.



79'da Oğuzhan'ın kullandığı kornerde, Erdi kafayı gelişine vurdu, kaleci Oğuz topu tokatlayarak kornere gönderdi. - AYDIN