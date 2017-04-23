Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’da Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor’u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'da Ankaragücü, deplasmanda Kayseri Erciyesspor'u 4-1 mağlup etti. Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala grubunu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sedat Bayrak xx, Mehmet Can Küçük xx

Kayseri Erciyesspor: Osman x, Mehmet xx, Bilal x, Serkan x, Çağatay x, Ahmet x, Yunus xx, Seyfettin x (Okan dk. 46 x), Batu Han x, Cüneyt x (Turgay dk. 82 ?), Muhammed x (Burak dk. 59 x)

Ankaragücü: Korcan xx, Ferhat xx (Harun dk. 70 xx), Ömer xx (Enes dk. 60 xx), Mehmet xx, Erhan xx (Çağatay dk. 75 xx), Cenk xx, Serkan xx, Muharrem xx, Muhammed xx, Sezgin xx, Kenan xx

Goller: Serkan (dk. 89) (Kayseri Erciyesspor), Ömer (dk. 27), Kenan (dk. 44), Muharrem (dk. 45) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Cüneyt, Muhammed, Ahmet, Bilal (Kayseri Erciyesspor), Ferhat, Kenan, Çağatay (Ankaragücü) - KAYSERİ

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