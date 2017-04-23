Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Hatayspor, sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Hatayspor, sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cumhur Altay xx, Bilal Gölen xx
Hatayspor: Akın xx, Fırat xx, Soner xx, Tolga xx (Selçuk dk. 61 xx), Mithat xxx, Selim xx (Emin dk. 45 xx), Yılmaz xx, Taha xxx (Tuncay dk. 81 ?), Sadi xx, Serkan xx, Caner xx
Tuzlaspor: Bekir xx, Ferhat xx, Bülent xx, Sadık xx, Onur xx (Ozan dk. 46 xx), Gökcan xx, Şahin xx (Melik dk. 66 xx), Kadir xx, İbrahim xx, Muharrem xx (Tolunay dk. 85 ?), Tuncay xx
Sarı kart: Sadık (Tuzlaspor) - HATAY
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