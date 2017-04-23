Spor Toto 2.lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Nazilli Belediyespor deplasmanda Sivas Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Nazilli Belediyespor deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Ahmet Ayaz xx, Ata Yıldırım xx
Sivas Belediyespor: Yakup Bugun xx, Yakup Yiğit xx, Adem Gökçe xx, Tolga xx, Tunay xx, Nuri Melih x (İsmail Ayaz dk. 77 x), Abdurrahman x (İsmail Bulut dk. 83 x), Seyid Ahmet xx, Ozan xx, Niyazi Batuhan xx, Emrah x (Mehmet Fatih dk. 73 x)
Nazilli Belediyespor: Metin xx, Sabri xx, Mehmet Ersavaş xx (Hakan Doğan dk. 82 x), Berkay, Fatih xxx, (Doğancan dk. 55 x), Hakan Duran xx, Abdulkadir zxx, Hüseyin xx, Semih x (Serkan dk. 72 x), Mert xx, Ersoy xx
Yedekler: Hasan, Gökhan, Hakan Doğan, Doğancan, Efecan
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
Goller: Fatih (dk. 17), Abdulkadir (dk. 68) (Nazilli Belediyespor)
Sarı Kartlar: Seyid Ahmet (Sivas Belediyespor), Sabri (Nazilli Belediyespor) - SİVAS