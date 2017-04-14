Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor’u sahasında 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresinde Amed Sportif Faaliyetler, 62. dakikada aradığı gollü penaltıdan buldu. Bu dakikada Tekin Adar topla birlikte rakip ceza sahasına girdi. Pendiksporlu Hakan Akbaş, Tekin Adar'ı ceza sahası içerisinde düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Yağmur, Amed Sportif Faaliyetleri 1-0 öne geçiren gollü kaydetti.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Pendikspor'un gol arayışları başladı. Ancak savunmada hata yapmayan Amed Sportif Faaliyetler, rakibine geçit vermedi ve karşılaşma 1-0 sonuçlandı.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Can Savaşan xx, Hüseyin Aylak xx
Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt xxx, Abdullah Çetin xx, Şevket Güngör xx, Kamil İçer xxx, Şahin Şafakoğlu xx, Okan Dernek xx, Mansur Çalar xx, Ercüment Balıkcı x (Ercan Çapar dk. 52) x, Mehmet Sıddık İstemi xx, Yusuf Yağmur xxx (Koray Şanlı dk. 90 ?), Bertuğ Bayar x (Tekin Adar dk. 46 xx)
Pendikspor: Mehmet Cinpir xx, Ramiz Ok xxx, Hakan Akbaş xx, Süheyl Çetin xx, Savaş Yıldızhan x (Umut Eskiköy dk. 64 x), Taha Tunç x (Yunus Yanardağ dk.75 x), Yasin Görkem Arslan xx, Mustafa Öztürk xx, Azad Filiz xx, Tayfur Emre Yılmaz xxx, Olgun Ümit Yılmaz xx
Gol: Yusuf Yağmur (dk. 62 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Okan Dernek (Amed Sportif Faaliyetler), Azad Filiz,Hakan Akbaş (Pendikspor) - DİYARBAKIR