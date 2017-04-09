Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Murat Ergin Gözütörk xx, Ata Yıldırım xx
Sivas Belediyespor: Yakup xx, Abdrurrahman xx, (İsmail Bulut dk. 83 x) Ali xx, Tolga xx, Niyazi Batuhan xx, Mehmet Uğur xx, Nuri Melih xxx, Ozan xx, Adem xx, Seyid Ahmet xx, Emrah xx (İsmail Ayaz dk. 71 x)
Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş xx, Kamil xx, Ercan xx (Koray dk. 85 ?), Ercüment xx, Tekin xx (Bertuğ dk. 57 x), Yusuf xx (Oğuz dk. 90 ?), Şevket xx, Şahin xx, Abdullah xx, Mehmet Sıddık xxx, Okan xx
Goller: Niyazi Batuhan (dk. 25) (Sivas Belediyespor), Mehmet Sıddık (dk. 12) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Emrah, Nuri Melih, Ali, Ozan (Sivas Belediyespor), Şahin (Amed Sportif Faaliyetler) - SİVAS