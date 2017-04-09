Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 31. hafta maçında İnegölspor sahasında Sarıyer’i 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta maçında İnegölspor sahasında Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.
İnegölspor, geriye düştüğü müsabakada müthiş bir geri dönüşe imza attı. Devre arasına 1-0 geride giren İnegölspor, 53'de Emre Okur'un penaltı atışıyla maça denge getirirken, 90+4'de Hasan Küçcük ile öne geçti. Hakem golün ardından maçı bitirirken, bordo-beyazlı ekip saha ortasında sevinç gösterisinde bulundu.
Stat: İnegöl
Hakem: Sinan Dereci xx, Burak Cansız xx, Ali Tuna xx, Halil İbrahim Yıldırım xx
İnegölspor: Şener Özcan xxx, Recep Yılmaz xx, Bilal Özdemir xx, Emrah Dağ xx (Hasan Küçcük dk. 65 xx), Raif Demir xxx (Volkan Pala dk. 88 ?), Hacı Mustafa Karabulut xxx, Hakkı İsmet Şimşek xx (Ömürcan Yıldırımlı dk. 45 xx), Lider Koç xx, Emre Okur xxx, Ali Aytemur xx, Oğuz Kocabal xx
Sarıyer: Gökhan Siverek xxx, Oğuz Mataracı xxx (Ensar Enes Baykan dk. 73 xx), Yaser Yıldız xxx, Emrah Uzun xx, Bertul Kocabaş xx (Hüsnü Başkurt dk. 63 xx), Fırat Sezer xx (Mert Kula dk. 81 xx), Serkan Yalçın xx, Sabutay Alper Bayülken xx, Hakan Soylu xx, Melih Kabasakal xx, Fatih Kara xx
Goller: Emrah Uzun (dk. 33) (Sarıyer) Emre Okur (dk. 53), Hasan Küçcük (dk. 90+4) (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Hakan Soylu, Fatih Kara (Sarıyer), Lider Koç, Raif Demir (İnegölspor) - BURSA