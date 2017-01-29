Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Bugsaşspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yenişehir
Hakemler: Yasin Kol xx, Şener İnan xx, Burak Cansız xx
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Salih Zafer xx, Taşkın Çalış x (Ali Sakal dk. 58 x), Cem Sultan xx (Alperen Pak dk. 83 ?), Cumhur xx, Ali Özgün xx (İsmail Köse dk. 90 ?), Serhat xx Taner xx Rahmi Muhammet xx, Mehmet Menderes xx, Rıdvan Koçak xx
Bugsaşspor: Oğuz xx, Cebrail x, Mahmut xx, Raşit xx, Arif xx, Mustafa x (Şahin dk. 68 x), Mikail x (Yaşar dk. 83 x ), Ömer xx Eren xx, Okan x (Erbay dk. 76 x), Doğan xx
Gol: Ali Özgün (dk. 38) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Arif, Mahmut (Bugsaşspor), Hasan Hüseyin, Rıdvan (Gümüşhanespor) - GÜMÜŞHANE
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Bugsaşspor’u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Bugsaşspor'u 1-0 mağlup etti.