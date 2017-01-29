Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında B.B. Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Yavuz Çetin xx, Nurettin Çiçek xx, Selman Timur xx
Konya Anadolu Selçukspor: Emre Selen x, Ali Kuleli x (Burak Şaban dk. 80 x), Ragıp Başdağ x, Oğuz Gürbulak x (Gökhan Öztürk dk. 61 x) Ali Dere x, Arif Demir x, Ahmet Onay x, Abdülkadir Kuzey x (Eren Açıkgöz dk. 51 x), Muhammet Yürükuslu x, Berat Çetinkaya x, Maksut Taşkıran x
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren xx, Fırak Arıkan xx, Mehmet Albayrak xx, Fatih Gül xx, Mert Nobre xxx (Mustafa Kayabaşı dk. 80 x), Halil İbrahim xx (Alişan Ural dk. 90+1 ?), Erdem Koçal xx, Murat Paluli xx, Sinan Morgil xx, Kemal Tokak xx, Ferit Erişçi xx (Ferhat Çelenk dk. 68 x)
Gol: Mert Nobre (dk. 62) (B.B. Erzurumspor)
Kırmızı Kart: Ragıp Başdağ (dk. 70) (Konya Anadolu Selçukspor)
Sarı Kartlar: Berat Çetinkaya (Konya Anadolu Selçukspor), Mert Nobre, Sinan Morgil, Mehmet Albayrak (B.B. Erzurumspor) - KONYA
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında B.B. Erzurumspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında B.B. Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.