Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.



30. dakikada konuk ekip kazanılan penaltı atışını Atilla Yıldırım'ın golle çevirmesiyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Nazilli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



77. dakikada beraberlik gollünü deneyimli futbolcu Deniz Naki'nin ayağında bulan Amed Sportif Faaliyetler, müsabakaya dengeyi getirdi: 1-1



80. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, galibiyet golünü buldu. Bu dakikada Deniz Naki'nin pasında topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, sahadan galip ayrılan taraf oldu. - DİYARBAKIR