Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor’u sahasında 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

30. dakikada konuk ekip kazanılan penaltı atışını Atilla Yıldırım'ın golle çevirmesiyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı Nazilli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada beraberlik gollünü deneyimli futbolcu Deniz Naki'nin ayağında bulan Amed Sportif Faaliyetler, müsabakaya dengeyi getirdi: 1-1

80. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, galibiyet golünü buldu. Bu dakikada Deniz Naki'nin pasında topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, sahadan galip ayrılan taraf oldu. - DİYARBAKIR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Atilla Yıldırım, Mehmet Sıddık, Diyarbakır, Deniz Naki, Spor Toto, Nazilli, Futbol, Kaza