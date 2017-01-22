Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Hatayspor'u sahasında 1-0 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Hasan Ertuğan xxx, Hulusi Akırşan xxx, Şaban Karadereli xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx, Yaşar Çetin xx (İskender Alın dk. 64 xxx), İbrahim Kaş xxx, Erkan Sekman xx, Ufuk Özbek xxx (Kerem Şeras dk. 54 xx), Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xxx (Arda Havar dk. 74 x), Salih Sefercik xxxx
Yedekler: Cengiz Biçer, Uğur Parlak, Muhammed Çoban, Oğuz Özden
Teknik Direktör: Ziya Doğan
Hatayspor: Akın Alkan xxx, Selahattin Selçuk Özkan xx, Ömer Yıldız xx, Mithat Yaşar x (Emin Altunay dk. 54 x), Selim Ilgaz xx, (Caner Hüseyin Bağ dk. 67 x), Yılmaz Özkeren xx, Mesut Çaytemel xx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Tolga Çavdar dk. 82 ?), İsmail Erdoğan xx, Sadi Karaduman xx, Volkan Altınsoy xx
Yedekler: Göksal Özkara, Soner Örnek, Taha Balcı, Serkan Koç
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Gol: Hasan Ayaroğlu (dk. 87) (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966), Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor) - KASTAMONU
Spor Toto 2. Lig
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta karşılaştığı Hatayspor’u sahasında 1-0 yendi.
Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Hatayspor'u sahasında 1-0 yendi.