Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar:



17. dakikada Devrim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yakup'un şutu kaleci Metin'de kaldı.



25. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Atilla kullandı. Atilla'nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Zafer'in vuruşu ağlara giderken Aytürk eliyle kesti. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



27. dakikada kazanılan penaltıyı Ali kullandı. Ali'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



45. dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Mesut'tan döndü. Topu önünde bulan Atilla'nın şutunu çizgi üzerinde savunma karşıladı. Dönen topla ceza alanı dışında buluşan Ali'nin sert şutu yan ağlarda kaldı.



67. dakikada savunmanın gönderdiği topla Nazilli defansının arkasına sarkan Devrim, Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+3. dakikada Zafer'in ara pasıyla buluşan Mert Çapar, defansın arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Çapar'ın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Nazilli İlçe



Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Suat Güz xx, Mehmet Akıncık xxx



Nazilli Belediyespor: Metin xxx, Sabri xx, Berkay xx (Mert Çapar dk. 78 x), Mert Çakar xxx, Atilla xxx (Tuna dk. 86 ?), Hakan xx, Yüksel xx, Zafer xxx, Gökhan xx, Hüseyin xxx, Ali xxx (Fatih dk. 70 xx)



Kahramanmaraşspor A.Ş.: Mesut x (Akın dk. 58 xx), Yusuf xx, Selçuk xx, Devrim xx, Feyyaz xx, Fatih x, Yakup xx, Aytürk xx (Uğur dk. 81 ?), Evren xx, Eser xx, Kayhan x (Barış dk. 71 x)



Goller: Ali (dk. 27 P), Mert Çapar (dk. 90+3) (Nazilli Belediyespor)



Kırmızı Kart: Hakan (dk. 67) (Nazilli Belediyespor)



Sarı Kartlar: Berkay, Mert Çapar, (Nazilli Belediyespor), Fatih, Aytürk, (Kahramanmaraşspor A.Ş.) - AYDIN