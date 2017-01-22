Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta kendi evinde mücadele eden B.B. Erzurumspor, Fatih Karagümrükspor'a 1-0 mağlup oldu.



STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Ercan Hella xxx, Sedat Yavanoğlu xxx, Kerem Yükünç xxx



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan xx, Murat xx, Sinan xx, Fırat x, Kemal x, Erdem xx, Fatih x (Dk.82 Ferit x), Mustafa x (Dk.69 Eslem x), Erhan x (Dk. 62 Nobre x), Halil İbrahim x, Ersel x



Fatih Karagümrükspor: Birkan xx, Ömer xx, Erdinç xxx, Kemal xxx, Yavuz xx, Taner xx, Eren xxx (Dk. 88 Batuhan x), Mert xx (Dk. 79 Erkan x), Ercüment xx (Dk. 63 Ufuk x), Muhammed xx, Feyyaz xx



Goller: Dk. 50 Eren (Fatih Karagümrükspor)



Sarı Kartlar: Dk. 71 Kemal, Dk. 78 Ersel, Dk.81 Murat (BB. Erzurumspor), Dk. 32 Muhammed, Dk. 44 Erdinç, Dk. 88 Birkan (Fatih Karagümrükspor) - ERZURUM