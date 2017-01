Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.



Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmaya konuk ekip, Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmus Özer'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmesi nedeniyle üzerinde "Acınız acımızdır, başınız sağolsun" yazılı siyah pankartla sahaya çıktı. Taraftarlar Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u taraftarlar uzun süre alkışladı.



Oldukça soğuk bir havada oynanan müsabakaya konuk ekip iyi başladı. Amed Sportif Faaliyetlerin vasat olduğu müsabakanın ilk dakikalarında konuk takım golü buldu.



5. dakikada Fatih Gül'ün kullandığı korner atışını iyi takip eden Kemal Tokak, düzün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



Attığı gollün ardından tribünlerde asılı olan kaptan Şehmus Özer'in pankartına koşan Kemal Tokak'ın bu jesti büyük alkış aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Deniz beraberliği sağladı



Müsabakanın ikinci yarısına oyuncu değişikliğiyle başlayan Amed Sportif Faaliyetlerin beraberlik gollü 57. dakikada penaltıdan geldi. Bu dakikada Mehmet Sıddık İstemi ceza sahası içerisinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını golle çeviren Deniz Naki durumu 1-1 yaptı.



Bu golden sonra her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçın Karnesi



Yer: DİSKİ Tesisleri



Hakemler: Emre Malok xxx, Kemal Mavi xxx, Can Öztekin xxx



Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş Yurt xxx, Abdullah Çetin xx, Şahin Şafakoğlu xx, Kamil İçer xx, Oğuz Çetinkaya xx, Mehmet Sıddık İstemi xxx, Ercan Çapar xx (Koray Şanlı dk. 89 ?), Okan Dernek xx, Yusuf Yağmur x, (Ercüment Balıkçı dk.46 xx), Deniz Naki xxx, Ahmet Güven x, (Tekin Adar dk. 34 xx)



Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Murat Paluli xx, Doğan Can Otman xxx, Sinan Morgil xx, Kemal Tokak xxx, Erhan Çelenk xx, (İlker Günaslan dk. 90 ?), Erdem Koçal xx, Mustafa Kayabaşı xx, (Eslem Öztürk dk. 80 ?), Fatih Gül xx, Mehmet Albayrak xxx, Ersel Aslıyüksek xx, (Halil İbrahim Tuna dk. 65 x)



Goller: Deniz Naki (dk. 57 pen.) (Amed Sportif Faaliyetler), Kemal Tokak (dk. 5) (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)



Sarı kartlar: Kamil İçer, Tekin Adar (Amed Sportif Faaliyetler), Doğan Can Otman, Ersel Aslıyürek, Mehmet Albayrak, Murat Paluli (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor) - DİYARBAKIR