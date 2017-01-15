Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ligin ikinci yarısının ilk maçında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.



STAT: Adnan Menderes



HAKEMLER: Yiğit Arslan xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Bersan Duran xx



AYDINSPOR 1923: Evren xx, Erdi xx, İsmail xx, Gürcan x, Haluk x (Dk 69 Nezir x), Şamil x( Dk 75 Tahir x) Reşo xx, Oğuzhan x (Dk 90 Veysi '), Vedat xx, Süleyman xx, Berat Ali xx



TEKNİK DİREKTÖR: Necat Gürpınar



ANKARAGÜCÜ: Emre x, Alihan x, Orhan x, Ömer xx (Dk 88 Murat Yılmaz '), Mehmet xx, Harun x, Erhan x, Onur x(Dk 81 Mustafa'), Muharrem xx (Dk 66 Enes xx), Muhammed x, Sezgin x



TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir



SARI KARTLAR: Vedat (Aydınspor 1923) Alihan, Ömer (Ankaragücü)



GOLLER Dk 36 Vedat (Aydınspor 1923) Dk. 50 Erhan (Ankaragücü)



MAÇTAN NOTLAR:



Aydınspor 1923 Başkanı Hidayet Türen zorlu mücadeleyi yönetim kurulu üyeleri ile birlikte protokol tribününden izledi.



Aydınspor 1923 taraftarı maça ilgi göstermezken, karşılaşmayı bin e yakın siyah beyazlı taraftar takip etti.



Aydınspor 1923'te uzun süredir kadro dışı olan Metincan Cici, maçı tribünden takip etti.



Ankaragücü taraftarları zorlu deplasmanda takımlarını 150 kişi ile destekledi.



MAÇTAN DAKİKALAR:



6. dakikada Harun'un sol çizgiden arka direğe kestiği topa kafayı vuran Ömer'in vuruşu Erdi'ye çarparak kornere çıktı.



35. dakikada orta saha çizgisinin sol tarafından 25-30 metre uzaklıktan kullanılan serbest vuruşta Vedat'ın orta şut karışımı kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0



50'de Aydınspor 1923'ten İsmail, konuk ekipten Erhan Şentürk'ü ceza alanı içinde düşürüldü. Takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Erhan, maça dengeyi getirdi 1-1.



71'de Aydınspor 1923'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat ceza sahasına ortaladı. Defansın müdahalesinde ceza sahası önüne düşen topa Berat Ali Genç güzel vurdu ancak top direğe çarparak auta çıktı. - AYDIN