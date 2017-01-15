Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukluspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Yaşar Can Temizel xxx, Uğur Erdoğan xxx, Hüseyin Aylak xxx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Evren xx, Yusuf xx, Selçuk xxx, Devrim xx (Serbay dk. 75 x) Feyyaz xx, Fatih xx, Kazım xx (Kayhan dk. 81 ?), Yakup xx (Uğur dk. 70 x), Aytürk xx, Eser xx
Konya Anadolu Selçukluspor: Mücahit xx, Özkan xx, Ali Kuleli xx, Ragıp xx, Oğuz xx, Burak xx, Ali Dere xx (Süleyman dk. 59 x), Abdulkadir x (Gökhan dk. 81 ?), Berat xx, Volkan xx, Maksut x (Eren dk. 70 x)
Goller: Selçuk (dk. 45 ve 85) (Kahramanmaraşspor), Süleyman (dk. 68) (Konya Anadolu Selçukluspor)
Sarı kartlar: Yakup (Kahramanmaraşspor), Volkan, Süleyman (Konya Anadolu Selçukluspor) - KAHRAMANMARAŞ
Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukluspor’u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Konya Anadolu Selçukluspor'u 2-1 mağlup etti.