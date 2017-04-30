Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Finalleri ikinci yarışması, Samsun'da sona erdi.

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası

Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Finalleri ikinci yarışması, Samsun'da sona erdi.


Canik Atatürk Spor Salonu Tırmanış Duvarı'nda düzenlenen şampiyonada, finale kalan 12 sporcu mücadele etti.


Müsabakaların sonunda erkeklerde İsmail Öztürk birinci, Safter Aslan ikinci, Vahap Karadağ üçüncü oldu. Kadınlarda ise Leyla Kara birinciliği, Gülay Balık ikinciliği, Cansel Yılmaz üçüncülüğü elde etti.

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