Spor Salonundan Hırsızlık Kamerada

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde maskeli bir kişinin girdiği spor salonunda, duvarda bulunan televizyonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yenicami Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Yüzü maskeli bir kişi, hırsızlık amacıyla levye ile spor salonunun kapısını açarak içeri girdi. Buzdolabındaki içecekleri poşete dolduran hırsız, daha sonra duvarda asılı olan televizyonu da alarak kaçtı. Çalışanlar sabah işe geldiğinde televizyonun yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kameralarının görüntülerini seyretti. Soyulduklarını anlayan çalışanlar, polise bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri, salondaki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



- Aydın