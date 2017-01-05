Spor Salonlarında Kalori Yerine Güven Kaybediyoruz

Izmir Folkart Towers, Mistral Tower, Bostanlı Vapur İskelesi, Gaziemir ve Alaçatı Clubbaba'da bulunan Carrera Fitness & SPA İstanbul'da Kempinski Astoria AVM'den sonra Kempinski Bellevue Residence'da açılıyor. Çalışma hayatının rutininden kaçmak isteyenler için öncelikle, güvenilir spor merkezlerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Carrera CEO'su Hüseyin Valentino Erikçi; "Önceliğimiz üye memnuniyeti ve sektörde kaybedilen güvenin kazanılmasıdır."

Erikçi; Türkiye pazarında bulunan 1.340 adet spor salonu ile yıllık ortalama %5 büyüme kaydeden Fitness sektörünün, büyümesine rağmen, Jatomi, Norse Life'in iflası ve Hillside Trio-Ataşehir gibi markaların kapanma süreçleri toplumda spor merkezleri ile ilgili olumsuz algı ve güven sorunu yarattığının altını çizdi.

Nüfusun 420 Bini Spor Salonlarına Gidiyor

Yetmişbeş milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtyüzyirmibini spor salonlarına gidiyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla ve şeffaf iletişim ile sektördeki güven sorununu aşacaklarını belirten Carrera CEO'su Hüseyin Valentino Erikçi; "Carrera efsanesini fitness sektörüne taşıdık çünkü kalitesi ile yıllar içinde araba, elektronik ve moda başta olmak üzere birçok alanda bu marka tutku haline gelmiştir. Biz bu tutkuyu rutinden kaçmak isteyen üyelerimize yaşatmak istiyoruz. İş hayatının ve büyük şehirlerin koşuşturması içinde rutinden kaçmak isteyenler için toplamda 30.000 m2'ye varan spor ve sosyal yaşam alanı yarattık, içerisinde son teknoloji fitness ekipmanlarından oluşan özel konsept odaları, basket ve tenis sahaları, çok konuşulacak wellness & spa alanları bulunan Carrera Fitness & SPA, üyelerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları için, rol model olacak ve her birinde ayrı başarı hikâyesi bulunan ödüllü spor hocalarımızı Carrera ailemize dahil ettik" diye konuştu.