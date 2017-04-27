Spor Park Projesi" Çocukların Yüzünü Güldürüyor

Ordu'da spor kültürünün geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce yürütülen "Spor Park Projesi" kapsamında Büyükşehir Yasası'ndan önce köy olan 20 mahalledeki okula "Spor Park" kuruldu.



Proje kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 12 istasyondan oluşan taşınabilir spor alanını çocukların ayağına götürüyor. Satrançtan masa tenisine, badmintondan canlı langırta kadar çok sayıda spor aktivitesinin yer aldığı "Spor Park", bir hafta boyunca kurulduğu alanda çocukların hizmetine sunuluyor.



Hayata geçirildiği günden bu yana 20 okulda yaklaşık 5 bin öğrencinin yararlandığı Spor Park Projesi'nden daha önce köy olan tüm mahallelerdeki öğrencilerin yaralanması hedefleniyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Altınordu ilçesi Gerce İlkokulu bahçesine kurulan "Spor Park"ta öğrencilerle bir araya geldi.



Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Park Projesi kapsamında çocukların hem spor yaptığını hem de eğlendiğini söyledi.



Yaklaşık 4 ay önce hayata geçirdikleri projenin başarıyla devam ettiğini dile getiren Genç, şu ana kadar 20 okulun bahçesine spor park kurduklarını ve bu alandan yaklaşık 5 bin öğrencinin faydalandığını dile getirdi.



Genç, proje sayesinde öğrencilerin ders stresinde de biraz olsun uzaklaştığını vurgulayarak, hedeflerinin tüm mahalle okullarına spor parkı taşımak olduğunu vurguladı.



Projenin büyük faydalarını görmeye başladıklarını da aktaran Mustafa Genç, şöyle devam etti:



"Spor parkın içerisinde küçük çocukların eğlenirken spor yapacağı stantlar var. Şişme balon, zeka oyunları için satranç istasyonu, mini golf istasyonu, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi etkinlikler var. Spor parkı birçok branşı, 12 farklı istasyonu içinde barındırıyor. Çocuklar bu parkta çok mutlu oluyor. Sporcu sayımız her geçen gün artıyor, burada yapılan spor aktivitelerine katılan öğrenciler spora başlıyor. Şehirde spor yapma imkanı bulan öğrencilerimize olduğu gibi köylerdeki öğrencilerimize de bu imkanı sunuyoruz. Amacımız daha başarılı bir neslin yetişmesi."



"Öğrenciler paylaşmayı da öğreniyor"



Genç, proje sayesinde öğrencilerin paylaşmayı da öğrendiğine dikkati çekerek, "Ayrıca bu proje sayesinde öğrencilerimiz okullarını daha çok seviyor. Bu açıdan da baktığımızda proje amacına ulaştı." ifadelerini kullandı.



Mustafa Genç, tüm köy okullarında projeyi uyguladıktan sonra taşınabilir spor alanlarını ilçe meydanlarına kuracaklarını sözlerine ekledi.



Gerce İlkokulu öğretmenleri ise projenin Altınordu ilçesinin en uzak mahallesinde, kendi okullarında uygulanmasının öğrencileri ve kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve ekibine teşekkür etti.