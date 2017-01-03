Spor Park" Köy Çocuklarının Yüzünü Güldürdü

Ordu'da hayata geçirilen ve mahalle(köy) okullarında düzenlenen "Spor Park" projesi ile çocuklar çeşitli spor branşlarını tanıma heyecanının yanı sıra ilk kez karşılaştıkları oyunları oynamanın da mutluluğunu yaşadı.



Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü il genelinde, mahallelerde (köy) bulunan öğrencilerin yeni spor branşlarını tanımaları ve kurulan oyun alanlarında eğlenmeleri için "Spor Park" projesi başlattı. Hazırlanan proje ile çocukların hem eğlenmesi hem de spor branşlarına ilgilerinin artırılması hedeflenirken oyun parklarına gidemeyen çocukların kurulan oyun parkı ile eğlenmesine olanak sağlandı. Bu kapsamda "Spor Park" projesi Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde bulunan Bayadı İlk ve Ortaokulunun bahçesinde start aldı. 12 branşta kurulan spor parkı, çocuklar tarafından heyecanla karşılandı. Masa tenisinden golfe, ip atlamadan satranca kadar birçok oyun ile ilk kez karşılaşan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken unutulmaz bir gün yaşadılar.



"Çocukların spor sevgisini arttırmayı amaçlıyoruz"



Hazırlanan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, il genelinde bir çok mahallede öğrencilerle buluşmayı ve farklı branşlardaki spor alanlarına çocukların katılımını arttırmayı planladıklarını söyledi. Gençlerin spora yönlenmesi için böyle bir proje hazırladıklarını dile getiren Genç, "Spor Park projesi ile Ordu'daki spor çeşitliliğini arttırmak ve spor sevgisini çocuklara aşılamak istedik. Bu kapsamda projemize Bayadı İlkokulunda start verdik. Proje ile amacımız çocukları spora yönlendirmek ve spor sevgisini hem ailelere hem de çocuklara aşılamak. Proje kapsamında aynı zamanda çocukların hareketlenmesine sağlayarak bir nebze de olsun onların sağlık yetişmesine ön ayak olmayı hedefliyoruz. Projeyi yıl boyunca devam ettirmeyi düşünüyoruz. Proje bittiğinde de Ordu'da spor yapan öğrenci sayımız büyük bir artış gösterecek" dedi.



Tüm yıl devam edecek olan "Spor Park" projesi her hafta bir mahalle okulunda bir hafta süre ile çocuklara hizmet verecek. - ORDU