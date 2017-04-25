Spor Lisesi Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Adana'da, kalp ritim bozukluğu nedeniyle halteri bırakmak zorunda kalan 16 yaşındaki spor lisesi öğrencisi, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Eğitim gördüğü Eskişehir'den, Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete gelen Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi öğrencisi Aysu Mantaşoğlu (16), rahatsızlanması üzerine Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mantaşoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Acı haberi alan anne Nazlı ve baba Ali Mantaşoğlu güçlükle sakinleştirildi.



Akşam yemeğinin ardından kalp ritim bozukluğu nedeniyle kullandığı ilaçlarını alan ve bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenilen genç kızın ölümü şüpheli bulundu.



Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mantaşoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



"Balık yemiş, üstüne ayran ve kullandığı ilacı içmiş"



Amca Bayram Mantaşoğlu, AA muhabirine, yeğeninin kalp ritim bozukluğu nedeniyle halteri bırakmak zorunda kaldığını, spor lisesine ise devam ettiğini anlattı.



Yeğeninin ailesini ziyaret için Adana'ya geldiğini belirten Mantaşoğlu, "Dün de balık yemiş, üstüne ayran içmiş. Onun üstüne de kullandığı ilacı almış. Gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuna göre ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.