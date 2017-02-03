Spor Kompleksi Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesi'nin işbirliği ile yapımına başlanan Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi yapım çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



İçerisinde Futbol, Voleybol, Hentbol ve Basketbol oyun alanlarının yer alacağı spor kompleksi tamamlandığında gençler sporla buluşacak. Spor Kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulunan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. İlçeye güzel bir spor kompleksi kazandırılacağını ifade eden Altun, spor tesisinin tamamlanmasıyla gençlerin rahatça spor yapabilecekleri güzel bir alanın hizmet vereceğini dile getirdi. Altun, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyemizin koordineli yürüttüğü semt spor kompleksi çalışma alanındayız. Bu alanımız 6822 metre karedir. Bu alanda sentetik çim saha, hentbol, Voleybol ve basketbol sahaları olacaktır. Çalışmalar bittiğinde geçlerimiz bu alanda sportif faaliyetlerini rahatça yapacaklardır. Mahallemize, ilçemize ve özellikle gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA