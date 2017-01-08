Spor Hizmetleri" Protokolü İmzalandı

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Spor Hizmetleri" protokolü imzalandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cihan Erdem'in makamında gerçekleştirilen törende, Erdem ile Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin tarafından protokol imzalandı.



Çetin, törende yaptığı konuşmada, protokol ile kurumlar arası işbirliğinin güçlendirildiğini söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Çetin, iki kurumun da ortak hedeflerinin gelecek nesli oluşturacak gençleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu belirtti.



İşbirliği içinde olunduğu takdirde hem öğrenci, hem de antrenörlerin daha rahat çalışma imkanı bulacağını aktaran Çetin, beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenciler üzerinde önemli etkileri olduğunu kaydetti.



Öğretmenlerin de bu konuda desteklerini beklediklerini bildiren Çetin, imzalanan protokolün herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.