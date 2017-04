Spor da E-Spor'la Dijitalleşti

– Dev spor kulüplerinin artık yalnız yeşil sahada değil, kozlarını bilgisayar başında da paylaştığı Avrupa'nın dünyaca ünlü kulüplerinin 'elektronik spor'da karşı karşıya geldiği belirlendi. Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de bu yarışın içinde sanal sahalarda mücadele ediyor.



Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin araştırma sonuçlarına göre teknoloji, artık spora da yön veriyor. Neredeyse 100 yılı aşkın süredir futbol sahalarında kozlarını paylaşan kulüpler, mücadeleyi artık sanal dünyaya da taşıdı. KPMG Football Benchmark ekibi, gelişen 'elektronik spor'u ve kulüplerin bu yeni alandaki mücadelesini inceledi.



Taraftar kazanmayı, algıyı güçlendirmeyi ve gelir kaynakları yaratmayı hedefleyen kulüpler vakit kaybetmeden e-Spor'a adım attı. e-Spor pazarı sponsorluk anlaşmalarından, ödüllere ya da lisans haklarına kadar ciddi alternatifler sunuyor. Kulüpler de gelecekteki büyüme fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için pazarda konumlanmaya çalışıyor.



KPMG'nin araştırmasına göre bu doğrultuda kulüpler farklı stratejilere yöneldi. Kulüplerin büyük bir bölümü EA Sports'un en çok bilinen futbol video oyunu olan FIFA'da kendilerini temsil edecek oyuncularla sözleşmeler imzaladı.



Ancak FIFA'nın Avrupa'da popüler olmasını dikkate alıp farklı coğrafyalarda meydanı boş bırakmamak isteyen kulüpler daha cesur bir adım atarak Asya'da sevilen League of Legends, Hearthstone ve Counter-Strike gibi futbol dışı oyunlara da giriş yaptı.



Üç büyük kulüp mücadele ediyor



Bu sezon Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ter döken kulüpler arasındaki 11 takım e-Spor arenasında da mücadele ediyor. Bu kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah-beyazlılar 'League of Legends' oyununda kurduğu takımla e-Spor arenasında yer alıyor. Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de e-Spor takımlarıyla siyah-beyazlılarla rekabeti sanal aleme taşıdı. Türk sporunun çınarı olarak bilinen üç büyük kulüp, sanal dünyanın sınırsız evreninde dünya top koşturuyor.



Fransa'da FIFA maçları naklen yayınlanıyor



Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Barcelona, Manchester City, PSG, Sporting Lizbon, Lyon, Monaco, PSV, Dinamo Kiev, Legia Varşova ve Kopenhag da e-Spor arenasında boy gösteriyor. Ancak e-Spor'da oyunculara ödenen ücretler, ekipmanların maliyetleri, taraftar bağlılığının paraya dönüşme hızı gibi etkenler bazı kulüpleri de ürkütüyor.



Real Madrid ve Manchester United gibi pazarlama devi futbol kulüpleri henüz e-Spor'a girmedi. KPMG'ye göre e-Spor pazarındaki büyüme hızının devam etmesi halinde, kısa süre sonra futbol bu mecrada olmayan futbol mulübü kalmayacak.



KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı ilginç rapordan öne çıkan bilgiler şöyle:



• e-Spor maliyetlerle birlikte geliyor. Takım oluşturma, işletme giderleri, oyuncu maaşları, teknik ekip yatırımları kulüplerin gözünü korkutuyor.



• Futbolda karşılaşmalardan aslan payını kulüpler alıyor. Ancak e-Spor'da tablo farklı. Etkinlik organizatörleri, oyun yayıncıları veya dijital platformlar sektöre yapmış oldukları yatırımın karşılığını alıyor.



• Büyüyen e-Spor dünyasıyla birlikte organizasyonlar da oluşturuluyor. Ekim 2016'da tanıtımı yapılan ve beIN Sports'un yayınladığı Orange e-Ligue 1'de FIFA oyuncuları kozlarını paylaşıyor. Ayrıca Ocak 2017'de de Hollanda Eredivisie sanal alemde başladı.



• e-Spor dünyasında oyunların çokluğu kulüpleri ürkütüyor. Ayrıca denetim ortamındaki eksikler de kulüplerin bu kulvara temkinli yaklaşmasına neden oluyor.



• Beşiktaş, Valencia ve Sporting Lizbon kulüpleri, e-Spor takımlarını yerel League of Legends liglerinde geliştiriyor. Ancak Paris Saint-Germain ve Schalke gibi ekipler daha ciddi yatırımlarla uluslararası arenada sahaya çıkmaktan çekinmiyor. - İstanbul