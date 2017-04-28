Spor Camiasından Kaymakam Uzan'a Ziyaret

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) ve Bulanık Bilican Spor yönetimi Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti.



Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan beraberinde Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, Muş Futbol İl Temsilcisi Aytaç Koyuncu, Bulanık Bilican Spor Başkan Yardımcısı Galip Kılınç, Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti. Spor camiası olarak ilçelerdeki sporu yeniden canlandırmak istediklerini ve çeşitli raporlar hazırlayarak sportif eksiklikleri tespit etmek istediklerini belirten ASKF Başkanı Kemal Türkan, spor için yerel yöneticilerle el ele verip neleri en iyi şekilde gençlere kazandırabilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



"Yetenekli çocuklarımızı göremez olduk"



İlçelerde zamanla turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzüldüklerini bu yüzden ziyaretlere başladıklarını ve amaçlarının tekrar sportif başarılarla gündeme gelen ilçeleri görmek olduğunu aktaran Başkan Türkan, "Sizleri makamınızda ziyaret edip spor konusunda bilgiler verip, el ele gençlerimizin iyi noktalara gelmesi ve spora teşvik amacıyla neler yapabiliriz bunları konuşalım dedik. Stadı ziyaret edip bazı eksiklikleri rapor etmek için geldik. Her yıl valiliğiniz, belediyemiz, spor bakanlığı gibi kurumlardan malzemeler alıp takımlarımıza veriyoruz. Buralardaki faaliyetlerle ilgili sizlere de iş düşüyor. Daha önce Malazgirt, Bulanık ve Varto'da ciddi sporcular yetişti milli takımlara geldiler. Zamanla turnuvalar olmayınca, etkinlikler olmayınca, sportif faaliyetler azalınca bunlarda da azalma oldu. Yetenekli çocuklarımızı göremez olduk. Muş'tan geçen sene sporcularımızı Beşiktaş, Bolu, Buca gibi takımlara gönderdik. 14-15 yaşında 5 çocuğumuzu buralara gönderdik. Alt yapı iyi olunca bunlar oluyor tabi" diye konuştu.



"Eksiklikler Giderilecek"



Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ise, il spor camiasının kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bulanık Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak spora gerekli destekleri vereceklerini söyledi. Özelikle gençlerin spora kazandırılması yönünde üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine dikkat çeken Kaymakam Uzan, stat konusunda özel girişimlerde bulunup stadında eksikliklerini gidereceğini kaydetti. Bilican Spor Kulübüne maçlara gidip gelinmesi içinde araç desteğinde bulunacaklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Destekler geldi bize, sportif konuda sizlere destek olacağız. Forma, ayakkabı, futbol topu, çorap, tozluk gibi ilk etapta ihtiyacınız olanları tamamlayıp diğerlerini peyderpey elimizden gelen desteği vereceğiz. Sizlere bir de araç tahsis edeceğiz. Stat konusunda da projelerimiz olacak aydınlatma ve tribün eksikliğini İnşallah gidereceğiz" dedi.



Bilican Spor Kulübü Yöneticisi ve Kulüp Başkan Yardımcısı Galip Kılınç, ilçe gençleri için bir şeyler yapılması gerektiğine dikkat çekerek Bilican Spor Kulübünü kurduklarını ve gerekli destekler ile amatör ligden çıkıp BAL ligi ve 3. Lig gibi üst liglere mücadele eden bir ekip olacaklarına vurgu yaptı. Özellikle ilçelerinde yetenekli sporcular bulunduğunu ve bunları kazanmak için gayret sarf ettiklerini dile getiren Galip Kılınç, "Yöneticiler olarak sizlerden destek bekliyoruz. Bir kulüp kurduk ve gerçekten gençlerimiz ve ilçemiz adına iddialıyız" şeklinde konuştu.



Heyet ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'a hediye takdiminde bulundu. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret son buldu. - MUŞ