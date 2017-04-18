Spor Camiasından Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajları Geldi

Türkiye bugün acı bir haberle sarsıldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter olumsuz hava şartları sebebiyle düştü. Meydana gelen faciada 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişi şehit oldu. Spor dünyası meydana gelen kazada şehit olanlar için bir oldu.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir başta olmak üzere birçok spor kulübü resmi siterlerinden mesaj yayınladı.

Beşiktaş mesajında, "helikopterde bulunan on iki kamu görevlisinin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

"KEDERLİ AİLELERİNE VE ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Galatasaray'ın mesajında ise, "Tunceli'nin Pülümür ilçesinde; içerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatımızın bulunduğu, emniyet güçlerimize ait helikopterin kaza sonucu düştüğünü; helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileriz." cümleleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com