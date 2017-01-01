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Spor Camiası Saldırıyı Kınadı
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Spor Camiası Saldırıyı Kınadı

Spor federasyonları ve kulüpler yayımladıkları açıklamalarla terör saldırılarını lanetledi.

Spor Camiası Saldırıyı Kınadı

Spor federasyonları ve kulüpler yayımladıkları açıklamalarla terör saldırılarını lanetledi.

Kaynak: Dunya.com