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Spor Camiası Saldırıyı Kınadı
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Spor Camiası Saldırıyı Kınadı
Spor Camiası Saldırıyı Kınadı
1 Ocak 2017 Pazar 15:02
Spor federasyonları ve kulüpler yayımladıkları açıklamalarla terör saldırılarını lanetledi.
Spor federasyonları ve kulüpler yayımladıkları açıklamalarla terör saldırılarını lanetledi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9120704] Dunya.com
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