Adana'nın Karataş ilçesinde Tuzla Ortaokulu öğrencilerinin "Spor Branşlarını Maketle Öğreniyorum" sergisi açıldı.



Açılış, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Spor Şefi Hanifi Altun Karataş ilçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, veliler, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Tuzla Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı spor maketleri standını tek tek gezen Yılmazel, "Öğrencilerin farklı branşları öğrenmeleri açısından oldukça yararlı bir sergi olduğunu, çalışmalarından dolayı beden eğitimi öğretmenleri Hüseyin Koç ve Burcu Babalık ile tüm öğrencileri kutladı.



Beden eğitimi öğretmenleri Hüseyin Koç ve Burcu Babalık ise, "Bu sergiyi düzenlememizin amacı öğrencilerimizin bilmedikleri spor branşlarını daha yakından tanımaları, el becerilerinin gelişmesi ve boş zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar" diye konuştu.



Ayrıca sergi içerisinde en çok beğeni 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli iken şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir Stadyumu maketi oldu. - ADANA