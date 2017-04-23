Spor Bakanı Kılıç, Vakıfbank ile Eczacıbaşı Vitra'yı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank ile üçüncülüğü elde eden Eczacıbaşı VitrA için bir tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:



"Voleybol tarihimizde önemli bir güne tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank ile Eczacıbaşı VitrA, dörtlü finalde büyük bir başarıya imza attı. Ligde şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank ile üçüncülüğü elde eden Eczacıbaşı VitrA'yı kutluyor; iki kulübün de sporcularını, teknik heyetini, yöneticilerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."



İSTANBUL / DHA