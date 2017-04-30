Spl'nin Girişimi Sektör Açısından Son Derece Önemli'

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında, Wise TV'ye konuşan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, e-LS uygulamasının sektöre sağlayacağı katkılar hakkında bilgi verdi.



SPL'nin bu girişimini sektör açısından son derece önemli bulan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, "Sektörde kalifiye insanların çalıştığını göstermek, kanıtlamak, oluşturmak, sektörün tüm katılımcıları açısından başta yatırımcılar olmak üzere son derece kıymetli bir çaba. Bu çabayı destekliyoruz. Bütün elemanlarımızın sertifikalı olmasını ve bu sertifikaları geçmesini istiyoruz. Konularıyla ilgili olsun olmasın, çünkü bilgi deneyimlerinin artması anlamında çok kıymetli. Yakın zamana kadar bu sınavlar yılda 2 kere yapılabiliyordu. Oysa bazı pozisyonlar için bir takım sertifikalar şart. Dolayısıyla bir personeli istihdam edeceksiniz ama Mayıs henüz gelmemiş ve daha 6 ay var. Sertifikası olmadığı için istihdam edemiyorsunuz. Bu gerçekten sektörde bir sıkıntıydı, bir güçlüktü. Hem sektörde çalışmak isteyenler için hem de bizler gibi işverenler için önemli bir sıkıntıydı. Şimdi bu sınavlar haftanın her günü yapılır hale geldi. Bu çok önemli ve tarihi bir adım. Kutluyorum SPL'yi." şeklinde konuştu.