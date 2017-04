SPK Lisanslarında Elektronik Sınav Dönemi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, "Bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacağız. Şu anda yazılı ve elektronik sınavlar birlikte uygulanmaya devam edecek." dedi.



Ertaş, sermaye piyasalarında çalışanlar için bir zorunluluk olan lisanslama sınavlarını elektronik ortama taşıyan Elektronik Lisanslama Sınavı'nın (e-LS) detaylarının paylaşıldığı "Dijital Dönüşüm Lansmanı"nda kurumun eğitim çalışmalarını anlattı.



Eğitimin tıp biliminden sonra en fazla sermaye piyasası gibi anlık refleks gerektiren iş kolları için gerekli olduğunu aktaran Ertaş, eğitimin sermaye piyasalarında başarının anahtarı olduğunu söyledi.



Finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu ekonomilerde sektör çalışanlarının finansal tüketiciye sağlayacağı katkının, müşteri memnuniyetini maksimize edecek önemli bir faktör olduğunu anlatan Ertaş, "Finansal eğitimde başarı sağlayabildiğimiz ölçüde sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamış olacağız. Finansal eğitimlerin yetersiz olmasını bizim problemlerimizin başında görüyorum." değerlendirmesini yaptı.



Finansal eğitiminin 2014 yılında başbakanlık genelgesiyle kurula verilen bir görev olduğunu hatırlatan Ertaş, milli eğitim müfredatlarında finansal eğitim içeriklerinin artması için bir protokol imzalayacaklarını söyledi.



- "Daha güncel bilgilerle sınav yapma imkanına kavuşacağız"



Ertaş, e-LS sınav sistemiyle ilgili, "Bugüne kadar sektör çalışanlarımız yılda iki defa yazılı sınavlara girerken inşallah bundan sonra hemen hemen yılın her döneminde diledikleri konularda sınavlara girme imkanına sahip olacaklar. Elektronik sınav şüphesiz lisanslama sistemimizin daha etkin ve çağdaş bir boyut kazanmasına da katkı sağlayacak. Daha güncel bilgilerle ve daha sık sınav yapma imkanına da kavuşmuş olacağız." bilgilerini verdi.



Lisanslama sisteminde altyapı dönüşümü için önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Ertaş, on binlerce soru havuzunun hazırlandığını söyledi.



Yürütülen yoğun çalışmaların meyvesini verdiğini ifade eden Ertaş, "Gelinen noktada tüm eksiklerimizi de tamamlayarak bu yılın sonunda tüm lisanslama dallarında elektronik sınav sistemiyle lisanslama yapmaya başlayacağız. Yeni bir kararımıza kadar yazılı sınavları bir süre devam ettireceğiz. Ta ki elektronik sınav sonuçlarının başvurularını alıp 'artık yazılı sınavlara ihtiyaç yok' noktasına geldiğimizde bunu bırakacağız. Şu anda yazılı ve elektronik sınavlar birlikte uygulanmaya devam edecek." bilgilerini verdi.



- "Hedefimiz kabul görecek bir lisanslama sistemi oluşturmak"



SPK olarak lisanslama ve eğitim konusundaki çalışmalarının sektör çalışanlarını belirli sınavlara tabi tutup, ilgili koşulları sağlayanlara lisans vermekle sınırlı olmadığını savunan Ertaş, "Hedefimiz İstanbul'u uluslararası bir finansal eğitim merkezi yapmak ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu'nun (SPL) verdiği lisansların CFA lisansları gibi dünyanın her tarafında kabul göreceği bir lisanslama sistemini oluşturmak." bilgilerini verdi.



Ertaş, Dünya Sermaye Piyasaları Birliği'nin (IOSCO) dünyada 3 noktada oluşturmaya çalıştığı finansal eğitim merkezinin birisini İstanbul'da SPK'nın öncülüğünde oluşturmaya talip olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"IOSCO'nun 3 finansal eğitim merkezinden birini İstanbul'da kurmak için önemli bir aşama kaydettik. İnşallah bu konuda yakın zamanda gelişmeleri daha kapsamlı olarak kamuoyuyla paylaşacağız.



Kuracağımız finansal eğitim merkezi sadece sektör çalışanlarımıza değil, tüm bölge ülkelerindeki sektör çalışanlarına finansal eğitim verecek, dileyenler sınavlara girerek lisans alabilecek, bu lisanslar da IOSCO üyesi ülkelerde geçerli bir sertifika özelliği taşıyacak.



Kısaca bu merkezden lisans alan kişiler dünyanın her tarafındaki finansal kuruluşlarda çalışabilecektir."



- "Yılda ortalama 80 bin kişi sınava giriyor"



SPL Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, SPK'nın lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine verilen yetkiyle 2012 yılından beri sermaye piyasası lisanslama sınavlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Konvansiyonel lisanslama sınavlarını geliştirerek elektronik ortama taşıdıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



"Yılın ilk ve ikinci yarısı olmak üzere yılda 2 kere ve 12 ilde düzenlediğimiz sınavlara, yılda ortalama 80 bin kişi başvurarak 300 binin üzerinde dersten sınava giriyor. Mevcut yapıda sınıf ortamında düzenlediğimiz bu sınavları elektronik ortama taşımak için, SPK'nın öncülüğünde ve desteğiyle, 2015 yılı başında çalışmalarımıza başladık.



Amacımız sermaye piyasamızda tebliğle belirlenen pozisyonlarda çalışanlar için sahip olunması bir zorunluluk olan bu lisansları, senede 4 güne sıkışmış olan sınavlarla alınabilir olmaktan çıkarıp, piyasamız çalışanlarının veya bu piyasada çalışmak isteyenlerin, sene içinde kendi belirledikleri tarihlerde sınava girerek alabildikleri lisanslar haline getirmek."



- "Sonuçlar 5 iş günü içinde açıklanıyor"



Yıldız, sınavların elektronik ortama taşınması için yürütülen projenin birinci fazını tamamladıklarını belirterek, 1 Mart tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisansları'na konu 6 dersin sınav başvurularını almaya başladıklarını aktardı.



İlk günden itibaren de e-LS'ye yoğun talep aldıklarını belirten Yıldız, "Bu yıl 3 Nisan'da sınavlar yapılmaya başlandı. Halihazırda, günde 6 seans olmak üzere haftada 3 gün e-LS düzenleniyor. Elektronik sınavlarla adayların sınavlara girebilmek için 6 ay beklenilmesine gerek kalmıyor. Bunun yanı sıra bir lisansa ait tüm sınav konularına aynı gün girmek yerine 45'er dakikalık sınav konularına istenilen günlerde ayrı ayrı girilebiliyor. Sonuçlar da 5 iş günü içinde açıklanıyor." bilgilerini verdi.



Konuşmaların ardından e-LS'ye ilk başvuru yapan 6 sınav katılımcısına günün anısına hediye takdim edildi.