SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası ve Garanti Bankasının 2 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.



SPK haftalık bültenine göre, Pasha Yatırım Bankası toplam 730 milyon lira tutarındaki, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret 200 milyon lira tutarındaki, Mega Varlık Yönetim 150 milyon lira tutarındaki, MNG Faktoring 50 milyon lira tutarındaki, SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış

Ticaret 500 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı için, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 350 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı için Aktif Yatırım Bankası da 300 milyon lira tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihracı için Kurul'a başvurdu.



Kurul, İş Bankasının 2 milyar avro tutarındaki, Garanti Bankasının 2 milyar avro tutarındaki, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlerin ayrı ayrı 1 milyar lira ve 300 milyon lira tutarındaki, Finans Faktoring'in 254 milyon 147 bin lira tutarındaki, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaretin 80 milyon lira tutarındaki, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaretin 40 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi

Ticaret'in 88 milyon 149 bin 820 lira tutarındaki ve Sasa Polyester Sanayinin 46 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.



-Suç duyurusu ve idari para cezaları



SPK iki menkul değerler şirketine toplam 312 bin 588 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. Kurul ayrıca Kron Telekomünikasyona 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren 3 ay süre ile brüt takas uygulanmasına, açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirilmesinin yasaklanmasına ve yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına

karar verdi.